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Неизвестный устроил бойню в штате Колорадо

Источник:
ТАСС
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Десять человек по меньшей мере погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо США, говорится в заявлении полицейского управления города Боулдер.

Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers в городе Боулдер. Позднее стрелок переместился в здание магазина, приводит ТАСС сообщение местных СМИ.

Представитель полицейского управления города уточнил, что в результате стрельбы погиб также один сотрудник правоохранительных органов. Это был полицейский, который первым прибыл по вызову.

Позднее бойцы спецназа задержали подозреваемого в стрельбе, заявил глава полицейского управления города Керри Ямагучи. Мотивы стрелка неизвестны, его личность не раскрывается. 


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