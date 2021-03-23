Неизвестный устроил бойню в штате Колорадо

Десять человек по меньшей мере погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо США, говорится в заявлении полицейского управления города Боулдер.

Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers в городе Боулдер. Позднее стрелок переместился в здание магазина, приводит ТАСС сообщение местных СМИ.

Представитель полицейского управления города уточнил, что в результате стрельбы погиб также один сотрудник правоохранительных органов. Это был полицейский, который первым прибыл по вызову.

Позднее бойцы спецназа задержали подозреваемого в стрельбе, заявил глава полицейского управления города Керри Ямагучи. Мотивы стрелка неизвестны, его личность не раскрывается.