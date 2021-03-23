Питерский художник написал на томском доме «Пошел по наклонной»

Художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих нарисовал на томском старинном доме субтитр «Пошел по наклонной».

«Съездил в Томск на ресерч к фестивалю «мУкА. Склады искусства», который переосмысляет городское наследие. Если вы живете не в Москве, то в принципе понимаете, как идут дела с архитектурным наследием в России. Если вам посчастливилось быть москвичом, то дела идут примерно, как на фото. Исторические здания рассыпаются, города обрастают сайдингом и профнастилом, деревянные двери меняются на пластиковые, набережные покрывают мрамором», — написал художник.

По его словам, при этом в городе, благодаря сплоченности местных активистов, есть очень позитивный пример спасения и реставрации целых улиц, что очень воодушевляет и говорит, что совместные усилия и неравнодушие способны переломить ситуацию даже в России.



«Надеюсь в мае сложится масштабная работа, а пока сделал такой субтитр», — отметил Абих.

Дом на Советской, 19 был построен на рубеже XIX-ХХ веков и до 2018 года считался «"предметом охраны исторического поселения».