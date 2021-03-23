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Опытные врачи и интернет-специалисты столкнутся в проекте на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли

Новый проект «Доктора против Интернета» выйдет на Первом канале 4 апреля. В программе опытные врачи будут выяснять, реально ли поставить диагноз онлайн.

В программе будут участвовать две команды, состав которых меняется каждую неделю. Первая — профессиональные диагносты с большим стажем работы, вторая — активно интересующиеся медицинскими проблемами не медики.

По правилам, врачи пользуются исключительно своими знаниями, а у их оппонентов – неограниченный доступ в интернет. Победитель игры «Доктора против Интернета» определяется после трех туров. Задача участников проста — поставить правильный диагноз пациенту.

Несмотря на то, что одержать победу в игре могут люди без медицинского образования, создатели программы подчеркивают, что доверять свое здоровье можно и нужно только специалистам. Именно они, их опыт и знания смогут спасти вашу жизнь.

Первый выпуск программы «Доктора против Интернета» покажут 4 апреля в 13.55 на Первом канале.

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