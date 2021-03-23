Один человек погиб при пожаре в красноярском реабилитационном центре

Один человек погиб во время пожара в красноярском реабилитационном центре, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в трехэтажном частном жилом доме в поселке Сорокино на улице Центральная, 7. Он принадлежит социально-реабилитационному центру благотворительного Фонда «Инициатива Добра». Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки

В результате сильного задымления от отравления продуктами горения скончался 60-летний пациент, еще трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже.

Следователи ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие наряду с другими рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки.