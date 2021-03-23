НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Один человек погиб при пожаре в красноярском реабилитационном центре

Источник:
Sibnet.ru
242 0

Один человек погиб во время пожара в красноярском реабилитационном центре, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в трехэтажном частном жилом доме в поселке Сорокино на улице Центральная, 7. Он принадлежит социально-реабилитационному центру благотворительного Фонда «Инициатива Добра». Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки

В результате сильного задымления от отравления продуктами горения скончался 60-летний пациент, еще трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже. 

Следователи ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие наряду с другими рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки.

Еще по теме
Автозаправка эпично взорвалась в Новокузнецке
Стали известны подробности убийства мальчика под Новосибирском
Трое новосибирцев погибли при пожаре из-за курения
Родителей подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в Новосибирске
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Неизвестный устроил бойню в штате Колорадо
Россию обвинили в разжигании конфликта с Евросоюзом
Эксперты предупредили о скачке цен на бензин
Жириновский увидел грозный символ в падении Байдена
Подробности
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
Как это работает
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Метеорологи спрогнозировали даты паводков в Сибири
Сибирь 23.03.2021 12:45
Синоптики сообщили, каким будет конец марта в Сибири
Сибирь 23.03.2021 12:08
Привитые вакциной «Вектора» потребовали проверку ее эффективности
Сибирь 23.03.2021 11:52
Турист привез в Иркутск новый штамм коронавируса
Сибирь 23.03.2021 11:10
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4516
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4502
Новый налог придумали для россиян
4091
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3870
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
28
Российский посол констатировал смерть отношений с Британией
Sibnet.Ru