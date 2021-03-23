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Жириновский увидел грозный символ в падении Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел символическое значение в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета. Политик связал курьез с сумрачными перспективами Америки.

В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, наделало много шума в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром.

«Байден несколько раз споткнулся перед тем, как зашел по трапу в свой самолет. Конечно, любой может упасть – зацепилась нога, поскользнулся – но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который на взлете, но неизвестно, где он приземлится.

«Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?» — отметил Жириновский.

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