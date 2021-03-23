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WhatsApp cделает удобней прослушивание аудиосообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp начал тестировать различные скорости воспроизведения голосовых сообщений, сообщает инсайдеры из WABetaInfo.

Быстрая прокрутка голосовых сообщений доступна в бета-версии WhatsApp для Android (2.21.6.11) и iOS (2.21.60.11). Сроки запуска новой функции не уточняются.

Новая функция позволит пользователям как можно скорее ознакомиться с содержимым записи, не выслушивая долгие паузы или медленную речь.

В WhatsApp появится возможность прослушать аудиофайл в трех режимах: стандартном, ускоренном в полтора или два раза.

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