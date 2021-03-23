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Новый ведущий «Холостяка» ушел с проекта после второго выпуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Ведущий реалити-шоу «Холостяк» с Тимати Никита Добрынин ушел из проекта по причинам здоровья. Имя нового ведущего пока держится в секрете, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Причиной внезапного ухода из шоу ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на Covid-19. В следующем выпуске проекта "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, уже появится новый ведущий», — говорится в сообщении.

Добрынин был героем украинского «Холостяка» в 2019 году и не только выбрал в финале девушку Дарью Квиткову, но и женился на ней спустя год после завершения проекта. Ведущий сразу нашел общий язык с главным героем восьмого сезона российского «Холостяка» Тимуром Юнусовым, который признался, что ему будет интересно узнать об опыте Добрынина в этом проекте.

Имя нового ведущего «Холостяка» пока не раскрывается. Оно станет известно зрителям только в третей серии проекта, которая выйдет 28 марта в 19.00 на ТНТ.

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