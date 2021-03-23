Россию обвинили в разжигании конфликта с Евросоюзом

Главы МИД Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, российские власти показали нежелание сотрудничать с Евросоюзом в ходе его визита в Москву в начале февраля.

Боррель напомнил о пяти правилах взаимоотношений ЕС с Россией. Они включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям по Украине, тесные контакты со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов в отношениях с Москвой, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией».