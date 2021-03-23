Эксперты предупредили о скачке цен на бензин

Розничные цены на бензин в России до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14%, говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру Михаилу Мишустину.

Основной причиной возможного увеличения специалисты называют плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.

«Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива», — сказали «Известиям» в НТС. «А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», — добавили эксперты.

С конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.

НТС для борьбы с ростом цен предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизтопливу.