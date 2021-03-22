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Туристы в Мурманской области попали под лавину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Алтай

Лавина сошла на туристическую группу в Мурманской области, сообщает СУ СК по региону. Среди туристов есть несовершеннолетние.

По предварительным данным, ЧП произошло на необорудованном маршруте в горном массиве Хибины, на туристов сошел снежный карниз. Всего в группу входило 16 человек, выясняется количество пострадавших, на место выехали спасатели и следователи.

Так, источник «Интерфакс» утверждает, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы, сейчас ведутся поиски подростка.

Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.

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Топ комментариев

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?

WSG0600-164-164

Факта нет и дела нет. Сказки забугорных экспертов к делу не пришьёшь.

WSG0600-164-164

В чём проблема? Переоформи бизнес на абаригена и нет проблем. Как и вся торговля на китайрынках.
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