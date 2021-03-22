Туристы в Мурманской области попали под лавину

Лавина сошла на туристическую группу в Мурманской области, сообщает СУ СК по региону. Среди туристов есть несовершеннолетние.

По предварительным данным, ЧП произошло на необорудованном маршруте в горном массиве Хибины, на туристов сошел снежный карниз. Всего в группу входило 16 человек, выясняется количество пострадавших, на место выехали спасатели и следователи.

Так, источник «Интерфакс» утверждает, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы, сейчас ведутся поиски подростка.

Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.