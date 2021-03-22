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Виртуальный дом на Марсе продали за астрономические деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девушка-архитектор из Канады создала виртуальный дом на Марсе и продала его на аукционе за реальные деньги.

Анонимный покупатель выложил за фактически нарисованное произведение более 500 тысяч долларов. Сделка прошла по технологии NFT, которая в последнее время прибрела популярность на Западе.

Изначально дизайнер на торгах через платформу SuperRare попросила за свой марсианский дом 30 единиц криптовалюты Ethereum, но в результате аукциона получила 288 Ethereum, что на сегодня превышает 515 тысяч долларов.

Отмечается, что сделку можно назвать первой в мире продажей цифрового дома. Технология NFT позволяет подтвердить уникальность предметов цифрового искусства и продавать их поштучно, тогда как ранее это было невозможно из-за легкого воспроизведения в форме копии.

NFT — часть блокчейна, поэтому вся информация обо всех предыдущих операциях хранится в виде распределенной цепочки, ее невозможно подделать или уничтожить. Только за февраль 2021 года пользователи потратили около 100 миллионов долларов на цифровые товары.

Например, недавно был продано цифровое изображение Nyan Cat — это пиксельный кот, который летит сквозь космос под веселую мелодию. Превратившаяся в мем картинка обошлась покупателю в 580 тысяч долларов.

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