США отказались от прямого разговора с Путиным

Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире, сообщается на сайте МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта», — отмечается в заявлении.

Российская сторона предлагала провести разговор в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности.

Путин, комментируя интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского президента убийцей, выдвинул предложение провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден будет слишком занят, чтобы продолжить диалог с Путиным в прямом эфире. Сам президент США в ходе своего выступления проигнорировал вопрос журналиста о том, согласен ли он на разговор с Путиным.