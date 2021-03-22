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Nokia выпустит сверхбюджетный смартфон

Источник:
Nokiapoweruser
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Фото: © Sibnet.ru

Компания HMD Global выпустит один из самых дешевых смартфонов 2021 года — Nokia C20, устройство может появиться на рынке уже в апреле.

Ожидается, что базовая модификация Nokia C20 с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной будет стоить порядка 8 тысяч рублей. Предложение станет одним из самых выгодных на рынке, если учитывать вполне современную начинку.

Согласно данным инсайдеров, смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 11 Go. Остальные технические характеристики новинки производитель раскроет ближе к старту продаж.

Вместе с Nokia C20 в апреле могут быть представлены смартфоны Nokia X10, X20, G10 и G20. Nokia G10 будет стоить порядка 139 евро за 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Nokia G20 обойдется в 169 евро за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

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