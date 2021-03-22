Кратер на Титане посчитали источником инопланетной жизни

Крупнейший ударный кратер на поверхности Титана оказался подходящим для зарождения жизни. Моделирование показало, что спутник Сатурна может иметь огромное теплое озеро с органикой в своих глубинах.

Согласно данным ученых, жидкая вода должна присутствовать под ледяной корой Титана, толщина которой оценивается в сотню километров. При этом вода из недр Титана должна смешиваться с углеводородами на поверхности, создавая благоприятную биохимическую среду.

Происходит это благодаря трещинам, которые появляются в коре спутника из-за столкновений с кометами и астероидами, соответствующие результаты моделирования были представлены на Конференции по исследованиям Луны и планет.

Международный коллектив ученых изучил кратер Менрва диаметров около 440 километров и возрастом более миллиарда лет. Он мог возникнуть из-за падения небесного тела диаметром 34 километра.

В результате удара на поверхности должно было появиться жидкое озеро, которое замерзало в течение миллиона лет. Этого могло хватить для зарождения примитивной жизни и запуска механизмов биологической эволюции.

Точку в этом вопросе должна поставить будущая миссия NASA Dragonfly. В случае успешного запуска она прибудет на Титан в 2038 году.