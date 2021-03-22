НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Кратер на Титане посчитали источником инопланетной жизни

Источник:
Naked Science
246 0
Фото: ESO / CC BY 4.0

Крупнейший ударный кратер на поверхности Титана оказался подходящим для зарождения жизни. Моделирование показало, что спутник Сатурна может иметь огромное теплое озеро с органикой в своих глубинах.

Согласно данным ученых, жидкая вода должна присутствовать под ледяной корой Титана, толщина которой оценивается в сотню километров. При этом вода из недр Титана должна смешиваться с углеводородами на поверхности, создавая благоприятную биохимическую среду.

Происходит это благодаря трещинам, которые появляются в коре спутника из-за столкновений с кометами и астероидами, соответствующие результаты моделирования были представлены на Конференции по исследованиям Луны и планет.

Международный коллектив ученых изучил кратер Менрва диаметров около 440 километров и возрастом более миллиарда лет. Он мог возникнуть из-за падения небесного тела диаметром 34 километра.

В результате удара на поверхности должно было появиться жидкое озеро, которое замерзало в течение миллиона лет. Этого могло хватить для зарождения примитивной жизни и запуска механизмов биологической эволюции.

Точку в этом вопросе должна поставить будущая миссия NASA Dragonfly. В случае успешного запуска она прибудет на Титан в 2038 году.

Тема: Человек и космос
NASA запустит интернет на Луне
Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы
Редкое астрономическое явление увидят россияне
Российского космонавта отобрали для полета на корабле Маска
смотреть все
Технологии #Космос
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
США отказались от прямого разговора с Путиным
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Подробности
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
Как это работает
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автозаправка эпично взорвалась в Новокузнецке
Сибирь 22.03.2021 16:21
Следствие МВД отказало в возбуждении дела после отравления Навального
Сибирь 22.03.2021 15:52
Стали известны подробности убийства мальчика под Новосибирском
Сибирь 22.03.2021 15:14
Губернатор Усс назвал термин «черное небо» придумкой политтехнологов
Сибирь 22.03.2021 14:14
Самое популярное
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4390
Новый налог придумали для россиян
3990
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3775
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
3369
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
США отказались от прямого разговора с Путиным
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
28
Российский посол констатировал смерть отношений с Британией
Sibnet.Ru