Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен вакцинироваться от коронавируса 23 марта. При этом он подчеркнул, что вакцинация в России будет добровольной.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом уточнил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, поэтому журналистов на процедуру не допустят.

Ранее глава государства заявлял, что не будет спешить с вакцинацией от коронавируса, а также не станет превращать ее в политическое шоу перед камерами.