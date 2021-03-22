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Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен вакцинироваться от коронавируса 23 марта. При этом он подчеркнул, что вакцинация в России будет добровольной.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом уточнил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, поэтому журналистов на процедуру не допустят.

Ранее глава государства заявлял, что не будет спешить с вакцинацией от коронавируса, а также не станет превращать ее в политическое шоу перед камерами.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

WSG0600-164-164

Вокруг Байкала тоже данный закон не помешал бы. Байкал не только достояние России но и во всём мире.

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?
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