Минпромторг посчитал новые санкции выгодными

Введенные США санкции из-за отравления Алексея Навального, которые вступили в силу 18 марта, ускорят импортозамещение в российских технологических цепочках, считает Минпромторг.

Ведомство полагает, что новые американские санкции в отношении России только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, говорится в официальном ответе министерства на запрос РБК.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — указывает пресс-служба российского ведомства.

Минпромторг также напомнил, что инструмент санкционного давления использовался западными странами еще во время существования СССР, что не мешало стране развивать собственную экономику.

По подсчетам издания, из-за санкций Россия может лишиться американских товаров и технологий на сумму не более чем 29 миллионов долларов — это 0,5% от совокупного экспорта США в Россию за 2019 год.