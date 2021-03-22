НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Минпромторг посчитал новые санкции выгодными

Источник:
РБК
368 2
Фото: © Sibnet.ru

Введенные США санкции из-за отравления Алексея Навального, которые вступили в силу 18 марта, ускорят импортозамещение в российских технологических цепочках, считает Минпромторг.

Ведомство полагает, что новые американские санкции в отношении России только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, говорится в официальном ответе министерства на запрос РБК.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — указывает пресс-служба российского ведомства.

Минпромторг также напомнил, что инструмент санкционного давления использовался западными странами еще во время существования СССР, что не мешало стране развивать собственную экономику.

По подсчетам издания, из-за санкций Россия может лишиться американских товаров и технологий на сумму не более чем 29 миллионов долларов — это 0,5% от совокупного экспорта США в Россию за 2019 год.

Еще по теме
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Путин и вездеход. ФОТО
смотреть все
Политика #Россия #Промзона
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
США отказались от прямого разговора с Путиным
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Подробности
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
Как это работает
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автозаправка эпично взорвалась в Новокузнецке
Сибирь 22.03.2021 16:21
Следствие МВД отказало в возбуждении дела после отравления Навального
Сибирь 22.03.2021 15:52
Стали известны подробности убийства мальчика под Новосибирском
Сибирь 22.03.2021 15:14
Губернатор Усс назвал термин «черное небо» придумкой политтехнологов
Сибирь 22.03.2021 14:14
Самое популярное
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4390
Новый налог придумали для россиян
3990
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3775
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
3369
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
США отказались от прямого разговора с Путиным
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

WSG0600-164-164

Вокруг Байкала тоже данный закон не помешал бы. Байкал не только достояние России но и во всём мире.

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?
Sibnet.Ru