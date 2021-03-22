Лавров сфотографировался в хулиганской маске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, что в приблизительном переводе означает «К черту карантин!».
Лавров примерил необычную дизайнерскую маску во время официального визита в Китай. Защитное средство ему накануне подарили журналисты на день рождения, 21 марта министру исполнился 71 год.
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Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впоруoriginal sound - МИД России
Глава российского внешнеполитического ведомства встретился с китайским коллегой, завтра переговоры двух делегаций продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.
В частности, министры обсудят совместную работу стран во время пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.