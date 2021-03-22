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Лавров сфотографировался в хулиганской маске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, что в приблизительном переводе означает «К черту карантин!».

Лавров примерил необычную дизайнерскую маску во время официального визита в Китай. Защитное средство ему накануне подарили журналисты на день рождения, 21 марта министру исполнился 71 год.

@midrussia

Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору

original sound - МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства встретился с китайским коллегой, завтра переговоры двух делегаций продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.

В частности, министры обсудят совместную работу стран во время пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

WSG0600-164-164

Вокруг Байкала тоже данный закон не помешал бы. Байкал не только достояние России но и во всём мире.

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?
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