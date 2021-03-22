Лавров сфотографировался в хулиганской маске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, что в приблизительном переводе означает «К черту карантин!».

Лавров примерил необычную дизайнерскую маску во время официального визита в Китай. Защитное средство ему накануне подарили журналисты на день рождения, 21 марта министру исполнился 71 год.

@midrussia Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору original sound - МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства встретился с китайским коллегой, завтра переговоры двух делегаций продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.

В частности, министры обсудят совместную работу стран во время пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.