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Совет ЕС утвердил новые санкции против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Министры иностранных дел всех государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, якобы причастных к нарушению прав человека.

«Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии», — цитирует ТАСС источника в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По словам дипломата, имена людей, против которых введены санкции, будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС будут заморожены.

Новый черный список в рамках санкционного режима по нарушению прав человека был согласован 17 марта послами стран сообщества. Применительно к России список составили в качестве ответной меры за обвинительный приговор Алексею Навальному.

В черный список на предварительной стадии включили четырех граждан РФ — генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

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