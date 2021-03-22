Ретейл предупредил о скором подорожании обуви и одежды

Одежда, обувь и аксессуары в России подорожают к лету на 20-30%, предупредили представители российских торговых сетей.

Одна из причин — увеличение стоимости материалов. Например, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30-35%, приводит «Коммерсантъ» слова представителя Marc O’Polo AG в России Софии. Кофманн.

У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — сказал основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

Заместитель гендиректора s.Oliver Shoes Иван Шахин отметил подорожание примерно на 20% материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производится «экокожа», стельки и подошвы.

Президент Baon Илья Ярошенко также пояснил, что Китай — основной поставщик на рынке моды — понес большие убытки из-за пандемии коронавируса. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики.

В Минпромторге России рассчитывают, что ретейлеры будут демпфировать цены для сохранения покупателей.