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Ретейл предупредил о скором подорожании обуви и одежды

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Одежда, обувь и аксессуары в России подорожают к лету на 20-30%, предупредили представители российских торговых сетей.

Одна из причин — увеличение стоимости материалов. Например, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30-35%, приводит «Коммерсантъ» слова представителя Marc O’Polo AG в России Софии. Кофманн. 

У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — сказал основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

Заместитель гендиректора s.Oliver Shoes Иван Шахин отметил подорожание примерно на 20% материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производится «экокожа», стельки и подошвы.

Президент Baon Илья Ярошенко также пояснил, что Китай — основной поставщик на рынке моды — понес большие убытки из-за пандемии коронавируса. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики.

В Минпромторге России рассчитывают, что ретейлеры будут демпфировать цены для сохранения покупателей.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

karuto

Могут, но в частной собственности иностранцев не могут находиться. Много таких желающих прикупить километр...
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