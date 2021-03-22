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Российские фигуристки заявили самые сложные прыжки на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Россиянка Александра Трусова собирается исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, ее соотечественница Анна Щербакова — один четверной, следует их программ, опубликованных на сайте ISU.

Трусова заявила в произвольной четверной лутц и два четверных тулупа, причем второй в каскаде с тройным тулупом. Щербакова исполнит в той же программе четверной флип. Елизавета Туктамышева выступит с тремя тройными акселями — один в короткой и два в произвольной, второй — в каскаде с двойным тулупом.

По сложности прыжкового набора с россиянками будет соревноваться только японка Рика Кихира. Она собирается исполнить четверной сальхов в произвольной, а также два тройных акселя в каждой из программ.

Чемпионат мира проходит с 22 по 28 марта, соревновательная часть начнется 24 марта. В этот день женщины представят короткую программу.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

karuto

Могут, но в частной собственности иностранцев не могут находиться. Много таких желающих прикупить километр...
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