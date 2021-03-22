Российские фигуристки заявили самые сложные прыжки на ЧМ

Россиянка Александра Трусова собирается исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, ее соотечественница Анна Щербакова — один четверной, следует их программ, опубликованных на сайте ISU.

Трусова заявила в произвольной четверной лутц и два четверных тулупа, причем второй в каскаде с тройным тулупом. Щербакова исполнит в той же программе четверной флип. Елизавета Туктамышева выступит с тремя тройными акселями — один в короткой и два в произвольной, второй — в каскаде с двойным тулупом.

По сложности прыжкового набора с россиянками будет соревноваться только японка Рика Кихира. Она собирается исполнить четверной сальхов в произвольной, а также два тройных акселя в каждой из программ.

Чемпионат мира проходит с 22 по 28 марта, соревновательная часть начнется 24 марта. В этот день женщины представят короткую программу.