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Автозаправка эпично взорвалась в Новокузнецке

Источник:
Sibnet.ru
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Автозаправка сети «Перекресток-ойл» взорвалась в Новокузнецке — фото и видео появились в соцсетях. По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, что помимо АЗС пострадал автомобиль телеканала «Вести Кузбасс».

Сигнал о пожаре на АЗС на улице Транспортной поступил в 14.32 местного времени (10.32 мск), сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Через 11 минут возгорание было ликвидировано. К тушению привлекались 20 человек и шесть единиц техники.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.


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