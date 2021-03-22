Дональд Трамп запустит собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп через «два-три месяца» запустит собственную социальную сеть, сообщил его советник Джейсон Миллер в Twitter.

По словам Миллера, Трамп планирует, что новая соцсеть «изменит правила игры» и привлечет «десятки миллионов пользователей». Экс-глава Белого дома сделает официальное объявление по поводу социальной сети позднее.

Представитель Трампа уточнил, что многие компании провели переговоры с бывшим президентом по поводу запуска соцсети. Сейчас он продолжает обсуждать запуск новой платформы с различными командами.

Решение запустить проект Трамп принял после того, как в январе 2021 года его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к штурму Капитолия.