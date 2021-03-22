НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Дональд Трамп запустит собственную соцсеть

Источник:
Sibnet.ru
244 4
Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп через «два-три месяца» запустит собственную социальную сеть, сообщил его советник Джейсон Миллер в Twitter.

По словам Миллера, Трамп планирует, что новая соцсеть «изменит правила игры» и привлечет «десятки миллионов пользователей». Экс-глава Белого дома сделает официальное объявление по поводу социальной сети позднее.

Представитель Трампа уточнил, что многие компании провели переговоры с бывшим президентом по поводу запуска соцсети. Сейчас он продолжает обсуждать запуск новой платформы с различными командами.

Решение запустить проект Трамп принял после того, как в январе 2021 года его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к штурму Капитолия.

Еще по теме
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров призвал к отказу от западных платежных систем
Экс-советник Трампа посчитал Байдена угрозой для США
смотреть все
Политика #Мир #Соцсети
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Ретейл предупредил о скором подорожании обуви и одежды
Дональд Трамп запустит собственную соцсеть
Подробности
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
Как это работает
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автозаправка эпично взорвалась в Новокузнецке
Сибирь 22.03.2021 16:21
Следствие МВД отказало в возбуждении дела после отравления Навального
Сибирь 22.03.2021 15:52
Стали известны подробности убийства мальчика под Новосибирском
Сибирь 22.03.2021 15:14
Губернатор Усс назвал термин «черное небо» придумкой политтехнологов
Сибирь 22.03.2021 14:14
Самое популярное
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4357
Новый налог придумали для россиян
3957
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3744
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
3333
Обсуждение (4)
Картина дня
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Ретейл предупредил о скором подорожании обуви и одежды
Дональд Трамп запустит собственную соцсеть
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

karuto

Могут, но в частной собственности иностранцев не могут находиться. Много таких желающих прикупить километр...
Sibnet.Ru