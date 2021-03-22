Иван Дорн создал аранжировку к заставке нового «Ну, погоди!»

Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку для композиции «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака, которая звучит в заставке классического мультсериала «Ну, погоди!», сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Авторская версия мелодии будет открывать каждую серию перезапуска саги о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит «Союзмультфильм».

«В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация — она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось», — приводит пресс-служба киностудии слова Дорна.

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Работу над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Выполненный в технике 3D, новый проект не будет прямым продолжением классического фильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают популярные шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

В сериале, который получил название «Ну, погоди! Каникулы» появятся новые персонажи – Барсук Тим, Косуля Уля и Ёж Шу. При этом жанр мультфильма останется прежним – бездиалоговая гэговая комедия.

Премьера новых серий «Ну, погоди!» состоится в этом году, который также отмечен для киностудии 85-летием.