Следствие МВД отказало в возбуждении дела после отравления Навального

Органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки, после госпитализации Алексея Навального в Омске. Ранее ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) подавал жалобу на отказ ГВСУ возбуждать дело после госпитализации Навального.

Ранее адвокат фонда написал заявление в Главное военное следственное управление, что в действиях сотрудников ФСБ могут быть признаки преступления в связи с делом об отравлении Навального. По информации ГВСУ, они не нашли признаков преступления и рекомендовали обратиться в следственный орган МВД, так как решение о возбуждении уголовного дела должны принимать там.

«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Новосибирской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — цитирует ТАСС судью.

В феврале суд в Новосибирске оставил без удовлетворения жалобу юриста фонда на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Навального в Омске.

В августе 2020 года Навального госпитализировали в Омске. Ему стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву. После лечения в Омске он уехал в Берлин в клинику «Шарите». Правительство ФРГ в сентябре заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

В январе Навальный вернулся в Россию и был задержан, а позже осужден. Ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений условий отбывания наказания. Он проведет в колонии более 2,5 года.