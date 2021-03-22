Эксперт подсказал способ выгодно вложить 5 тысяч рублей

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций — открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды, считает финансовый аналитик Андрей Русецкий.

Стоимость отдельных облигаций составляет примерно 1 тысячу рублей, а цена акций сильно колеблется — от 4 копеек за одну акцию ВТБ, до 146 тысячи рублей за акцию «Транснефти». В таких условиях создать дифференцированный портфель сложно даже со значительной суммой, цитирует «Прайм» Русецкого.

По его словам, открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды интересны тем, что они являются оболочкой, внутри которой находятся корзины ценных бумаг в зависимости от направления инвестирования. Поэтому в них можно инвестировать незначительные суммы в районе 5 тысяч рублей.

Биржевые фонды торгуются на Мосбирже, и инвестор может их самостоятельно приобрести на торговой площадке, сформировав свой индивидуальный портфель, отметил эксперт.