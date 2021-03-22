Стали известны подробности убийства мальчика под Новосибирском

Мать и отчим, подозреваемые в убийстве шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский, избили его, так как он не смог прочитать книжку, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело сильно избитого шестилетнего мальчика было обнаружено в минувшую пятницу. Как установили следователи, его мать и отчим весь день пили. В какой-то момент они решили его воспитывать: дали книгу, поставили в угол и сказали читать. Ребенок не смог это сделать, поэтому родители стали избивать его.

Они нанесли мальчику не менее 50 ударов. От полученных повреждений малыш скончался на месте.

Проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. Отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает.

Женщине и мужчине предъявлено обвинение по пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Матери грозит до 20 лет лишения свободы, а отчиму — вплоть до пожизненного заключения.