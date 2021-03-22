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Гражданский снегоболотоход создали на базе военного тягача

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ВПК

«Военно-промышленная компания» (ВПК) разработала гражданскую многоцелевую машину повышенной проходимости на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу, сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Разработана программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения, сказал ТАСС Красовицкий.

«В ходе модернизации тягачи семейства МТ-ЛБ получают новую комфортабельную кабину вместимостью до шести человек, современный двигатель отечественного производства мощностью 450 лошадиных сил, большую грузовую платформу с откидным задним бортом», — пояснил глава ВПК.

Тягачи семейства МТ-ЛБ являются одними из наиболее распространенных образцов многоцелевой армейской техники. Только в России — более 7 тысяч таких машин. Многие из них уже выработали свой ресурс.

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Топ комментариев

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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