Олимпийская чемпионка Боброва снялась топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва выложила в Instagram несколько фото топлес, снятых на Мальдивах.

На фотографиях Боброва гуляет по пляжу с пальмой и лежит на белоснежном песке.

«Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любом вкус!» — написала спортсменка под пляжными фото и посоветовала всем хотя бы однажды приехать на Мальдивы.

Боброва — олимпийская чемпионка 2014 года и серебряный призер Игр-2018 в командных соревнованиях. Фигуристка завершила карьеру в 2019-м году в возрасте 29 лет.