НАВЕРХ

Олимпийская чемпионка Боброва снялась топлес

Источник:
Sibnet.ru
173 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва выложила в Instagram несколько фото топлес, снятых на Мальдивах.

На фотографиях Боброва гуляет по пляжу с пальмой и лежит на белоснежном песке.

«Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любом вкус!» — написала спортсменка под пляжными фото и посоветовала всем хотя бы однажды приехать на Мальдивы.

Боброва — олимпийская чемпионка 2014 года и серебряный призер Игр-2018 в командных соревнованиях. Фигуристка завершила карьеру в 2019-м году в возрасте 29 лет.

Еще по теме
Российские фигуристки заявили самые сложные прыжки на ЧМ
Красноярский «Енисей» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом
Невероятный трюк фристайлистки принес России золото в «биг-эйре» на ЧМ
Тренер раскрыла стоимость подготовки пары фигуристов
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Светская хроника
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Совет ЕС утвердил новые санкции против России
Лавров сфотографировался в хулиганской маске
Ретейл предупредил о скором подорожании обуви и одежды
Дональд Трамп запустит собственную соцсеть
Подробности
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
Как это работает
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
28
Российский посол констатировал смерть отношений с Британией
Sibnet.Ru