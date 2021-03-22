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Лавров призвал к отказу от западных платежных систем

Источник:
Sibnet.ru
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Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им во время визита в Китай.

Лавров подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность. «Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики», — добавил министр.

Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и таким образом, чтобы не зависеть от «причуд западных партнеров».https://info.sibnet.ru/article/473410/

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