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Губернатор Усс назвал термин «черное небо» придумкой политтехнологов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что термин «черное небо» придумали политтехнологи.

Красноярск — город, который часто, особенно с морозы, встречается с режимом «черного неба», когда небо не видно из-за смога. 

«Вообще-то само понятие этого "режима" во время одной избирательной кампании впервые ввели в оборот политтехнологи. И оно закрепилось. На самом же деле у нас бывают так называемые периоды НМУ — неблагоприятных метеоусловий», — сказал в интервью «Российской газете» Усс.

По его словам, это связано, прежде всего, с особенностями Енисея, который на протяжении 200 километров ниже Красноярской ГЭС не замерзает. Когда устанавливается полный штиль, особенно зимой, возникает обратная инверсия воздушных потоков. И испарения над рекой, смешиваясь с вредными выбросами предприятий, котельных, выхлопами автотранспорта, накрывают мегаполис серым туманом.

«Однако говорить о том, что по сравнению с другими городами ситуация у нас самая плохая,— большое преувеличение. Красноярский алюминиевый завод, например, в 2020 завершил перевод электролизных корпусов на более чистую технологию производства — "Экологический Содерберг"», — отметил губернатор.

Он добавил, что также ведется работа по газификации, а снизить число вредных примесей от автомашин надеются после строительства метро.

 

 

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