Директор кладбищ объяснил приверженность к оградкам на могилах

Люди в России огораживают могилы на кладбище, чтобы закрепить за собой территорию, но постепенно мода меняется — уже есть примеры отказа от оградок и горизонтального размещения могильных плит, рассказал директор московского ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Предназначение, которое они (оградки на кладбище) по некоторым неподтвержденным историческим данным первично выполняли, например защита от небольших зверей, неактуально. По сути, это фиксация статуса могилы — "это мои границы"», — рассказал Екимов в интервью «Известиям».

Он отметил, но на новых кладбищах, например Ястребковском, уже намеренно ограничивают возможность использования оград. Также на них используют горизонтально расположенное намогильное сооружение в виде плит. Екимов назвал установку памятников через год «потребительской регидностью». «Как будто нет строительных технологий», — добавил он.

«Новые кладбища строятся по новому принципу: каждый ряд очерчен дорожками, прямые линии, возможность доступа в процессе захоронения и мемориального посещения», — поделился директор «Ритуала».