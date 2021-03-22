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Циклон принесет в Новосибирск снегопады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск окажется в северной части циклона в начале недели, из-за этого в городе будет дуть сильный ветер, идти мокрый снег, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Начинается прохождение циклона, который вызовет снег и усиление ветра до 16 метров в секунду. Новосибирск окажется в северной части циклона. Поэтому температурной фон будет не очень высокий», — отметила синоптик.

По ее словам, в начале неделе в Новосибирске ночные температуры составят около 2-8 градусов мороза, дневные — в основном около ноля градусов. При этом во вторник и среду в городе будет идти мокрый снег, а ветер дуть со скоростью 5-10, местами до 16 метров в секунду.

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