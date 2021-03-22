Белоруссия отправила новый трек на Евровидение после скандала

Группа «Галасы ЗМеста» из Белоруссии написала две новые песни для Евровидения после того, как их первую композицию не приняли на конкурс из-за политического подтекста.

Лидер коллектива Дмитрий Бутаков рассказал в эфире телеканала СТВ, что проблем с написание новой композиции не было. «Мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано», — сказал он.

Артист уверен, что в новых песнях нет ничего такого, что могло бы поставить участие Белоруссии в Евровидении, но отметил, что «если захотят, то найдут все».

Ранее организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала конкурса.