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Весеннее тепло накроет Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

В Забайкальском крае на неделе установится по-весеннему теплая погода, но местами пройдет мокрый снег, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

«Циклоны, смещающиеся по территории Монголии, будут сменяться антициклонами, поэтому характер погоды будет неустойчивый… Осадки в виде снега, мокрого снега пройдут в начале и конце недели», — сообщил краевой гидрометцентр.

Так, во вторник ожидается небольшой снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью в большинстве районов достигнет 4–9 градусов мороза, а по северной половине края — 24 градусов ниже нуля. Днем 2-7 тепла, местами до минус 5 градусов.

Со среды осадков практически не будет и в большинстве районов области потеплеет. Так, ночью в среду и четверг ожидается температура 2–7 градусов мороза, местами до 18-ти. А днем столбик термометра в большинстве районов будет держаться на отметке 6–11 градусов выше нуля.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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