Российский мультфильм впервые выйдет на Netflix

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» станет первым российским анимационным проектом под брендом Netflix. Он будет показан на стриминговом сервисе 25 марта, сообщил руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев.

«Мы стали первой студией, которая выпустила первый Netflix original film. <…> Охват его будет 200 миллионов человек по всему миру. Это беспрецедентный случай в принципе для российской анимации», — цитирует ТАСС Николаева.

В центре сюжета мультфильма Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля.

Приключенческий комедийный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты.