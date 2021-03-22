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Норильчане сфотографировали северное сияние

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Норильска сфотографировали в выходные северное сияние над городом, снимками они делятся в соцсетях.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

«Наша северная ночная радуга. Говорят, мысли материальны. Еще недавно хотела запечатлеть Гало. Когда запечатлела Гало подумала, как хорошо бы было сфотографировать северное сияние. Теперь думаю, что я хочу снять миллион долларов в своем кошельке», — подписала жительница Норильска кадр.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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