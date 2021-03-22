Норильчане сфотографировали северное сияние

Жители Норильска сфотографировали в выходные северное сияние над городом, снимками они делятся в соцсетях.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

«Наша северная ночная радуга. Говорят, мысли материальны. Еще недавно хотела запечатлеть Гало. Когда запечатлела Гало подумала, как хорошо бы было сфотографировать северное сияние. Теперь думаю, что я хочу снять миллион долларов в своем кошельке», — подписала жительница Норильска кадр.