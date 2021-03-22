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НВО выпустит еще три фильма из вселенной «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»

Канал HBO начал работу над тремя новыми проектами из вселенной «Игры престолов» — «Морская змея», «Блошиный Конец» и «10 000 кораблей».

У «Морской змеи» уже сформирована творческая команда. Над фильмом вместе с Джорджем Р. Р. Мартином работает Бруно Хеллер, сценарист «Рима» и «Готэма». Другие сериалы пока находятся на самой ранней стадии разработки, сообщает «Кинопоиск». 

«Морская змея» расскажет о морских странствиях Корлиса Велариона, лорда одного из самых древних и богатых домов, на борту корабля «Морская змея». Веларион путешествовал по самым разным местам. Он достиг легендарных земель И Ти и Ленга, чье богатство вдвое превышало богатство Дома Веларион, и посетил замерзшие моря, расположенные над северной частью Вестероса.

Действие сериала «Блошиный Конец» развернется в самом бедном районе трущоб в Королевской Гавани, лабиринте узких улочек и темных переулков, заполненных кожевенными мастерскими, борделями и пивными. Он появлялся на экране в первых четырех сезонах «Игры престолов», в том числе, когда там скрывалась Арья Старк после побега из Красного замка. Самые известные выходцы из Блошиного Конца — сир Давос Сиворт, Джендри (внебрачный сын короля Роберта Баратеона), проститутка Армека и Карл Таннер, член Ночного Дозора.

Проект «10 000 кораблей» описывает события, которые произошли примерно за 1000 лет до «Игры престолов». Тогда королева-воин, принцесса Нимерия, вместе с выжившими ройнарами пересекла Узкое море из Эссоса в Дорн после поражения в битве с Валирийским Фригольдом во Второй пряной войне. Там Нимерия вышла замуж за Морса Мартелла, и ройнары породнились с дорнийцами.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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