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Экс-советник Трампа посчитал Байдена угрозой для США

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Американский лидер Джо Байден с трудном дает интервью и демонстрирует слабость, это создает угрозу для национальной безопасности страны, заявил Стивен Миллер, который был старшим советником 45-го президента США Дональда Трампа.

«Наши соперники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — следят за США и за тем, кто представляет страну — за президентом, который не может дать безобидное интервью без шпаргалки и падает, поднимаясь по трапу: не один раз, не два, а трижды», — цитирует ТАСС Миллера.

По его словам, «на это грустно смотреть». «Мне это удовольствия не доставляет. Это не смешно, а чрезвычайно серьезно», —добавил он

«Они открыто насмехаются над нами, над президентом Байденом. Это унизительно», — подчеркнул бывший советник Трампа. По его мнению, другие страны «чувствуют слабость» американского руководства. Он назвал происходящее «кризисом в сфере национальной безопасности».


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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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