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Сибирский левша сделал самую маленькую копию царского червонца

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самую маленькую в мире копию десятирублево й монеты Николая II, сообщил мастер на странице в соцсетях.

Анискин в прошлом году попал в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире копией монеты. Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка трех миллиметров.

Теперь мастеру удалось сделать еще одну монету такого размера из золота. Это червонец Николая II.

«Надо сказать, что в детстве я мечтал хотя бы подержать в руках царский золотой червонец. И вот теперь у меня на ладошке целый клад из 220 золотых монет! Вот так необычно реализуются мечты», — написал Анискин.

Он планирует сделать еще одну монету, на этот раз медную. Возможно, это будет пятак Екатерины II.


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