Эксперты Forbes признали МиГ-31 «хозяином неба» над Арктикой

Впечатляющий радиус боевого действия МиГ-31 и сеть авиабаз позволят России патрулировать всю Арктику и прикрывать Северный морской путь, считают эксперты журнала Forbes.

Значение Северного морского пути для России все более растет. Из-за глобального потепления в Арктике тают льды и этот морской путь становится свободен для навигации большую часть года.

В последние годы на арктическом побережье России было восстановлено более десятка аэродромов, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на островах в Северном Ледовитом океане.

На этих аэродромах Россия размещает тяжелые дальние истребители МиГ-31БМ. Учитывая их внушительный боевой радиус в полторы тысячи километров, они смогут контролировать большую часть неба над Арктикой.

Американские ВВС все чаще прощупывают систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию на учения отправили четыре бомбардировщика В-1. Это значит, что у МиГ-31 появится возможность испытать на практике стратегию защиты Северного морского пути, отмечает Forbes.