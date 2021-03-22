Глава Минстроя заявил о дефиците нового жилья в России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры.

Спрос на жилье в России превысил предложение, приводит «Российская газета» слова Файзуллина. «В этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства», — сказал он.

За последние полтора года общее количество строящихся квартир, по данным системы «Наш.дом.рф», снизилось с 2,3 миллиона (в сентябре 2019 года) до 1,8 миллиона (в феврале нынешнего года).

Сокращение предложения связано как с коронакризисом, так и с переходом отрасли на проектное финансирование, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.