Киев отклонил предложения Москвы по примирению в Донбассе

Украина отвергла новые предложения по Донбассу замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

«Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов», — приводит ТАСС заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

В то же время Козак после конференции направил представителям стран «нормандской четверки» письмо, в котором говорится об отказе Украины полноценно выполнять договоренности по Донбассу.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик заявили по итогам заседания контактной группы, что Киев продолжает саботаж ее работы.