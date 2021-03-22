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Киев отклонил предложения Москвы по примирению в Донбассе

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина отвергла новые предложения по Донбассу замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

«Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов», — приводит ТАСС заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

В то же время Козак после конференции направил представителям стран «нормандской четверки» письмо, в котором говорится об отказе Украины полноценно выполнять договоренности по Донбассу.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик заявили по итогам заседания контактной группы, что Киев продолжает саботаж ее работы.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))
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