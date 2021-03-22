Слоны разодрались во время представления в казанском цирке

Один слон напал на другого во время дневного представления в казанском цирке, распугав зрителей.

На кадрах видно, как один слон повалил другого на борт манежа, повредив ограждение. Зрители нижних рядов спешно покинули свои места. Через некоторое время дрессировщики отогнали животное. Никто не пострадал.

Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов объяснил поведение животных. «У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин», — сказал он РЕН ТВ, отметив, что в России есть только самки.

По словам дрессировщика, такие ситуации хоть и редки, но случаются как в природе, так и под присмотром специалистов в неволе. Поведение животных крайне сложно предугадать, отметил он.