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Новый сезон детектива «Преступление» стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Новый сезон детективного сериала «Преступление» с Павлом Прилучным и Дарьей Мороз покажут на канале «Россия» с 22 марта.

Главные герои следователи Москвина (Мороз) и Чистяков (Прилучный) раскрывают новое изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артём Ткаченко.

Новый сезон начнется с того, как сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым.

Москвина считает, что исчезновение Оли и убийство Ильина напрямую связаны и начинает отрабатывать версии. На фоне пропажи девушки вылезают семейные тайны многих горожан, разворачивается противостояние криминальных авторитетов. Становится непросто и Москвина понимает, что ей необходима помощь Чистякова. Но не так давно между двумя следователями пробежала кошка, и теперь они в ссоре.

Важный участник фильма – Калининград – город, в котором снимались две части «Преступления». Калининград очень точно попадает в атмосферу истории: мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара. Это именно тот случай, когда пейзажи и интерьеры становятся главными действующими лицами истории, как и герои.

Сериал «Преступление. Новый сезон» стартует с 22 марта в 21.20 на телеканале «Россия».

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