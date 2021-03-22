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Следователи нашли у губернатора Белозерцева 500 млн наличными

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи обнаружили огромную сумму наличных в ходе обыска в доме у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки в размере 31 миллиона рублей.

Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля — бывшего тестя и продюсера певца Николая Баскова. Шпигель был также задержан следствием.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут «Единой Россией».

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))
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