Попытки Запада наказать Россию и Китай с помощью санкций — это «просто неумно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а «пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно».

Ларов отметил, что США стремятся навязать свою волю, а также пытаются помешать тенденциям становления многополярного мира. Как подчеркнул глава МИД России, этот формат взаимодействия неприемлем для России и Китая.