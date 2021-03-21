Байден заявил, что вице-президент Харрис умнее его

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его, приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Во время публичного представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты Байден выступил с речью и поблагодарил сотрудников, а позднее отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.

«Мне не следовало этого делать, поэтому хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня», — приводит РИА Новости слова Байдена. На что Харрис ответила в шутливой форме, что ей после речи Байдена «добавить особо нечего».

Ранее Байден во время публичного выступления оговорился и назвал Харрис президентом США. При этом президент не стал исправляться и продолжил свою речь.

Харрис вступила в должность вице-президента США 20 января. Она стала первой женщиной на этом посту. До этого Харрис была сенатором от Калифорнии, а также занимала должность генерального прокурора этого штата.