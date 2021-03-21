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Невролог рекомендовал идеальную позу для сна

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-невролог Евгений Соков рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки — в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову набок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее. Медик также рекомендовал меньше спать на спине.

«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», — сказал врач в интервью «Аргументам и фактам».

Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что ухудшает отток крови от головы.

«Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», — отметил врач эксперт.

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