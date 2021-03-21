Обнаженная женщина напала на телеведущую в прямом эфире

Обнаженная женщина с большим камнем напала на ведущую Миреллу Вайду в прямом эфире румынского телеканала Antena 1.

Инцидент произошел во время шоу «Прямой доступ». Раздетая женщина выбежала на съемочную площадку и с криком «Отдай мне мои деньги!» бросила в нее большой камень.

К счастью для телеведущей, хулиганка промахнулась. Участники съемочной группы набросились на нее и совместными усилиями обездвижили.

Как выяснилось позднее, женщина проникла в студию через незапертую боковую дверь. Для оказания специализированной помощи неадекватной женщине были вызваны медики и полиция.