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Обнаженная женщина напала на телеведущую в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаженная женщина с большим камнем напала на ведущую Миреллу Вайду в прямом эфире румынского телеканала Antena 1.

Инцидент произошел во время шоу «Прямой доступ». Раздетая женщина выбежала на съемочную площадку и с криком «Отдай мне мои деньги!» бросила в нее большой камень.

К счастью для телеведущей, хулиганка промахнулась. Участники съемочной группы набросились на нее и совместными усилиями обездвижили.

Как выяснилось позднее, женщина проникла в студию через незапертую боковую дверь. Для оказания специализированной помощи неадекватной женщине были вызваны медики и полиция.


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