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Кремль раскрыл подробности отдыха Путина в сибирской тайге

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в эти выходные в Сибири ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки, сказал Песков.

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