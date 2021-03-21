Кремль раскрыл подробности отдыха Путина в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в эти выходные в Сибири ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки, сказал Песков.